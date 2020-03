Bestsellers in tijden van quarantaine: ‘Handcrème, witte wijn en bakmix’

EINDHOVEN - Dat mensen massaal veel handzeep en wc-papier in huis halen weten we nu wel. Maar wat is nou eigenlijk écht onmisbaar als je verplicht binnen moet blijven? Een lijst met bestsellers volgens de lokale ondernemers.

U zult het vast herkennen: van al dat handen wassen krijg je een behoorlijk krokante huid. De handverzorgingscrèmes zijn dan ook niet aan te slepen, zegt Leny van Gog van de DA Drogist in de Eindhovense wijk Stratum. Maar met een ordinaire familiepot Nivea of Zwitsal, nemen veel mensen geen genoegen, blijkt uit haar verkoopcijfers. ,,Een littekencrème ontwikkeld door plastisch chirurgen van het brandwondencentrum in Beverwijk verkoopt momenteel heel goed”, zegt Van Gog. Die crème van het merk Staudt is in de Stratumse vestiging niet aan te slepen. ,,En dan zijn er natuurlijk nog de voedingssupplementen: Vooral vitamine C en D.”

Witte wijn

Maar lang niet alles in de vol-gehamsterde voorraadkast bestaat uit verzorgingsproducten. ,,We maken hele goede dagen", zegt Magda Dreverman van de gelijknamige tabakspeciaalzaak in Mierlo. ,,We merken wel dat mensen toch wat extra inslaan.” Sinds mensen niet meer naar België kunnen voor hun rondje goedkoop tanken en shag, is de weg naar de tabakspeciaalzaak ineens makkelijker te vinden. ,,Sommigen zijn bang dat ook onze winkel straks moet sluiten. Ik had een klant die zei: Als ik niet kan eten prima, maar ik moet wel kunnen blijven roken.” Toch is er van hamsteren nog niet bepaald sprake. ,,Het is vooral dat mensen die normaal één pak shag kopen, er nu twee of wat meer kopen. En ik zie veel nieuwe klanten.”

Volledig scherm EINDHOVEN - Lege terrasjes in Eindhoven sinds de horeca verplicht gesloten blijft als gevolg van het coronavirus. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media Datzelfde geldt voor de drankenhandel. Nu de eerste zonnestralen als een beloftevolle lente door de thuisquarantaine prikken, lonkt ook het terras en de witte wijn. En als de mens niet naar het terras kan, dan komt het terras wel naar de mens. ,,Ik merk dat er veel gehoor wordt gegeven aan de oproep om lokale ondernemers te steunen in deze tijden", zegt Erwin Blom van de Bottle Shop in Eindhoven. ,,De winkel loopt heel goed, al staan we nog niet heel hard te juichen. Normaal leveren we ook veel aan de horeca, en dat valt nu natuurlijk weg.” Desalniettemin merkt Blom dat mensen die normaal naar het café of het terras zouden gaan, nu voor een alcoholische versnapering thuis gaan. ,,De besteding per klant is ook een stuk hoger. Het zit toch een beetje bij mensen tussen de oren dat ze moeten hamsteren voor als alles dicht zou gaan.”

‘Als het maar luchtig is’

In de supermarkten is de hamsterstorm inmiddels wat gaan liggen. Uit de verkoopcijfers is inmiddels al wel voorzichtig op te maken hoe veel mensen thuis hun tijd het liefste doorbrengen. ,,Bakproducten en tarwemeel verkopen we heel veel", zegt Bart Looijmans van de Spar in Sterksel. ,,Veel mensen slaan thuis aan het bakken. Dat merk je aan de verkoop van bakboter en eieren. Maar ook diepvriespizza's en -friet gaan als warme broodjes over de toonbank.”

De gaten tussen het handen wassen, smeren, bakken en 'wijnen’ door, worden in Nederland opgevuld met puzzelen. Tenminste, als je naar het koopgedrag bij kantoorboekhandel Van Grinsven kijkt. ,,De leveranciers kunnen de vraag naar puzzels nauwelijks aan", zegt Wouter van Grinsven van de gelijknamige Eindhovense (kantoor)boekhandel. ,,Er wordt ook ontzettend veel gelezen. Met stip op nummer één staat momenteel Zon van Lucinda Riley. Mensen zijn echt op zoek naar afleiding in deze surrealistische tijd. Ook tijdschriften verkopen goed, met name de glossy's. Als het maar lekker luchtig is.” Daarnaast verkoopt Van Grinsven ontzettend veel wenskaarten. ,,Mensen nemen weer de moeite om elkaar een kaart te sturen. Geweldig.”

Lijst ‘bestsellers’ in tijden van thuisquarantaine

1. Handcrème

2. Witte wijn

3. Koffie

4. Bakmix voor appeltaart

5. Wenskaarten

6. Diepvriespizza

7. Leesboek

8. Vitamine D

9. Glossy's

10. Afbakbroodjes