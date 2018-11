Bestuurder bekneld in auto door ongeluk op A50 bij Ekkersrijt Eindhoven

Hoogspan­ning over fusie Nuenen

15:24 DEN BOSCH - Een reeks nieuwe ontwikkelingen brengen de discussie in de provincie over de toekomst van Nuenen tot een kookpunt. Op het allerlaatste moment verraste gedeputeerde Anne-Marie Spierings vrijdag vriend en vijand door haar voorstel om Nuenen bij Eindhoven te voegen, aan te passen. Spierings (D66) wil de dorps- en wijkraden in Nuenen na de herindeling meer macht bieden. Ze denkt zo recht te doen aan de uitslag van het referendum in Nuenen en tegemoet te komen aan politieke partijen die nog twijfelen.