Bestuurder botst tegen Flying Pins in Eindhoven

Spontane dans met straatmuzi­kant uit Eindhoven gaat hele wereld over: ‘We waren toe aan iets positiefs’

18 oktober DEN HAAG/EINDHOVEN - Roland Parijs (68) was tot vorige week een onbekende dansliefhebber, maar inmiddels zijn zijn danskunsten de hele wereld overgegaan. Hij schitterde in een video met een straatmuzikant, die werd opgenomen in het centrum van Den Haag. ‘Ik denk dat mensen toe waren aan iets positiefs in deze tijd’, zegt de vereerde Hagenaar.