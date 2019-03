Bestuurder Jo van Ham TU Eindhoven: 'Studeren aan technische universiteit is weer sexy'

De scheidende bestuurder kiest als plek voor het interview het nieuwe onderkomen van studentenvereniging SSRE aan de Vestdijk, in hartje Eindhoven. ,,Want het verbinden van de universiteit met de binnenstad, dat was één van mijn opdrachten. Toen ik in 2008 begon, vond ik de TU/e een gesloten bolwerk, een eiland in Eindhoven. Daar wilde ik iets aan doen. Zo heb ik onder meer de Dutch Technology Week mee opgezet en onze expositie voor de Dutch Design Week naar het Klokgebouw verplaatst. Dat is een groot succes gebleken: nu zien toch zo'n 100.000 bezoekers het werk van onze studenten."