Bestuurder personenauto overlijdt na frontale botsing met vrachtwagen in Eindhoven

Nachtmer­rie voor Eindhoven­se (89): overval­lers dreigen haar te verminken: ‘Ik snijd je vingers eraf!’

9:51 EINDHOVEN - Een oude vrouw tegen de muur duwen, overgieten met een brandbare vloeistof en dreigen haar in brand te steken en te verminken. De politie is naarstig op zoek naar twee mannen die in oktober vorig jaar een hoogbejaarde vrouw op zeer brute wijze hadden overvallen. De 89-jarige Eindhovense doet op televisie dapper haar verhaal. ,,Toen ze dat mes op mijn vingers zetten en wilden gaan snijden, dacht ik: wat is geld?”