Bestuurder scheurt met meer dan 140 kilometer per uur over Boutenslaan, rijbewijs afgepakt

9:24 EINDHOVEN - Het Eindhovense bedrijf Lotec is zaterdagavond benoemd tot hofleverancier. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan ontving het bedrijf in zwembadbouw en watertechniek de koninklijke onderscheiding uit handen van Wim van de Donk, de commissaris van de Koning in Noord-Brabant in het Van der Valk-hotel aan de Aalsterweg in Eindhoven.