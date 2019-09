Bestuurder schiet met auto over vangrail langs A2 bij Ekkersweijer, rijdt talud af en raakt slechts lichtgewond

PSV zoeft zonder zorgen door Zwolle

16:31 PSV heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen PEC zonder veel problemen gewonnen: 0-4. In het MAC3Park Stadion waren Pablo Rosario, Donyell Malen, Ritsu Doan en Érick Gutiérrez trefzeker. PSV maakte in de eerste helft niet veel indruk, maar kon in de tweede helft vrij eenvoudig afstand nemen van de Zwollenaren. PEC kreeg wel enkele kansen, onder meer via Gustavo Hamer, maar was niet zorgvuldig in de afronding.