Bestuurder verdwijnt nadat auto met aanhanger kantelt in Eindhoven

video Ook vriend van 54-jarige ‘Lange Frank’ uit Eindhoven werd geliqui­deerd: ‘Hij zat in de foute zaakjes’

5 april EINDHOVEN - Ook een vriend van het 54-jarige slachtoffer ‘Lange Frank’ die vrijdagochtend op de Beukenlaan werd neergeschoten, is ooit geliquideerd. Het verkoolde lichaam van Lesley Tunk werd in 2010 in een kofferbak van een uitgebrande auto gevonden in Hilvarenbeek.