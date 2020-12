Bestuurder verliest overzicht na uitmaken sigaret en botst met auto op boom in Eindhoven

Fotoalbum Wekenlang lag Jos op de ic, keek de dood in de ogen: fotograaf René Manders legde alles vast

10:23 ,,Zijn ogen lagen diep in zijn oogkassen, hij was heel mager. Hij zag er zo slecht uit dat ik dacht: hij heeft de dood in zijn ogen staan’’, zegt fotograaf René Manders over de eerste ontmoeting met Jos Klaassen.