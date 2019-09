Bestuurder ziet afzetting voor Market Garden op A50 over het hoofd en belandt met auto op dak, twee gewonden

Eindhoven naarstig op zoek naar woningbouw­lo­ca­ties

6:00 EINDHOVEN - Achter de schermen is de gemeente Eindhoven naarstig op zoek naar woningbouwprojecten die snel tot uitvoering kunnen komen. Wethouder Yasin Torunoglu denkt dat er een verborgen 'bouwpotentie’ is voor duizenden woningen verspreid over de stad.