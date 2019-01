Bestuurder zwaargewond na ongeluk op bedrijventerrein Eindhoven Airport: traumahelikopter ter plekke

Hij wordt per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Dit gebeurt met spoed: een rijstrook op de snelweg wordt vrijgehouden voor de ziekenwagen. Hierdoor kan enige file ontstaan. Er kwamen ook een traumahelikopter en brandweermedewerkers ter plaatse, omdat er sprake was van een beknelling.

De andere bestuurder is naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is.