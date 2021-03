Bestuurster gewond nadat ze met bestelbus van de weg raakte na hagelbui in Eindhoven

Eindhovena­ren moeten langer wachten op paspoort, rijbewijs of naturalisa­tie: gemeente wil miljoenen voor extra medewer­kers

26 maart EINDHOVEN - Door de coronacrisis is bij de gemeente Eindhoven zoveel regulier werk blijven liggen dat langer uitstel niet langer verantwoord is. Inwoners moeten bijvoorbeeld langer wachten op een paspoort, rijbewijs of naturalisatie. Ook worden uitkeringen mogelijk later betaald en dreigen bezwaren niet op tijd te worden afgehandeld.