Bèta Tournament Summa en Fontys: ‘Wat zit er in een biertje van Bavaria en wat juist niet?’

EINDHOVEN - Een wedstrijd voor de eer, een leuk dagje uit met klasgenoten of een dag om je studiekeuze vast te stellen? Het een sluit het ander niet uit. Dat bleek woensdag tijdens de Bèta Tournament van Summa College en Fontys in Eindhoven.

De wedstrijd wordt sinds drie jaar georganiseerd, alleen coronajaar 2020 viel uit. Opgezet door onder andere Summa-docent Bas van Rijen om vmbo4-leerlingen te motiveren zich te oriënteren op een toekomst in de techniek en dan specifiek op het gebied van biologie, schei- en natuurkunde.

Breed werkveld

De opleiding tot analist (in de volksmond beter bekend als die van laborant ook al zitten daar verschillen in, red.) verdient volgens Van Rijen meer aandacht zoals wel meer technische opleidingen op mbo-niveau. ,,Het bedrijfsleven zit te springen om dit soort vakmensen en de Brainport-regio in het bijzonder. Als het woord laborant valt, is de eerste associatie nog steeds vaak met een ziekenhuis, maar het werkveld is veel breder. Denk aan de plastic- en farmaceutische industrie, maar ook aan de voedingsmiddelenindustrie. Gewoon, wat zit er in het biertje van Bavaria en wat zit er juist niet in?

23 teams

In dat soort onderwerpen verdiepten zich woensdag in totaal 23 teams van zestien verschillende middelbare scholen uit heel Noord-Brabant in het Summa Laboratorium op de TU/e-campus in Eindhoven. In de wedstrijd werken Summa Engineers en Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen samen met als doel meer leerlingen voor een beroep in een laboratorium, of in ieder geval de techniek, te enthousiasmeren.

Interessant en leerzaam

Sandra Dekkers, Elise Goverde en Myrthe Elsken van mavo- en vmbo-school ’t Ravelijn in Steenbergen zijn na een eerste experiment in het biologielab van de opleiding al enthousiast. Ze hebben er verschillende materialen op de aanwezigheid van bacteriën op onderzocht. ,,Dat was wel even wennen”, zegt Elise. ,,Op school hebben we dit soort practica niet, alleen voor natuur- en scheikunde. Interessant en leerzaam!”

We pakken deze kans gewoon

Bij het Ravelijn-team gaat de belangstelling specifiek uit naar de exacte vakken en de drie meiden willen ook in die sector hun beroep zoeken. Voor Sandra en Myrthe is die keuze al duidelijk, de eerste wil in de vliegtuigindustrie gaan werken, de tweede is vastbesloten orthodntist te worden. Waarom dan toch een kijkje nemen bij een laboratorium-opleiding? Daarover is het drietal eensgezind: ,,Onze docent natuur- en scheikunde stelde het voor, we leren ervan en het is een kans die we willen pakken.”

Stapje verder

Voor Elise gaat het laboratoriumdagje op de campus een stapje verder verder. ,, Ik had me al aangemeld voor het laboratoriumonderwijs, maar ben ook nog bij een fotografie-opleiding gaan kijken. Het is nog ochtend, maar ik weet nu al dat dit mijn richting wordt.”