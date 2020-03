‘Betaalbare gezinsflat in binnenstad van Eindhoven? Dat wordt moeilijk’

Eindhoven eist al langer dat er een percentage sociale huur wordt opgenomen in een project in de binnenstad. Maar dan ging het vaak om eigen grond, zoals op de Deken Van Somerenstraat en het VDMA-terrrein aan de Vestdijk. Onlangs maakte wethouder Torunoglu op de Eindhovense Vastgoeddag van het Vastgoedjournaal bekend dat hij in de omgeving Fellenoord gaat voor 30 procent sociale woningbouw. ,,Er moeten veel meer woningen gebouwd worden, maar het is onze ambitie om die in de binnenstad betaalbaar te houden voor iedereen”, zei hij. De uitgangspunten voor de bouw in KnoopXL worden binnenkort vastgelegd in een gebiedsvisie.