Betalen met onderhuidse chip: je kunt 'm in Eindhoven laten plaatsen

Met video + update Drugsinval­len bij woonwagens in Eindhoven en autobe­drijf in Best, 1000 agenten en militairen landelijk ingezet

EINDHOVEN - De politie is maandagochtend met 1000 agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van Defensie op tientallen locaties bezig met een groot drugsonderzoek. Onder meer een autobedrijf in Best en meerdere woonwagens in Eindhoven worden doorzocht. Dat onderzoek wordt samen met de Belastingdienst en FIOD gedaan. Er zijn meerdere verdachten aangehouden.

17 oktober