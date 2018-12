Betastte een man vrouwen in café’s in Eindhoven of niet?

DEN BOSCH - Heeft een man in Eindhovense café's vrouwen betast, of hebben de vrouwen onbetrouwbare aangiftes gedaan?

Het speelde in café ‘t Lempke. Vier meiden waren daar in september op stap, toen een man met vlakke hand de schaamstreek van een van hen raakte. Even later ging ze verhaal halen met een vriendin. Op dat moment greep de man een van de twee bij de borsten en gaf hij haar een tik op de billen. Weer iets later wreef hij over de billen bij een derde vrouw uit de groep.

Vraagtekens

De verdachte, Lachezar G. (36) uit Bulgarije, ontkent alles, behalve dat hij die avond inderdaad in 't Lempke was. Daar had de politie hem ook aangehouden.

Zijn advocate Mariken Rijser plaatste grote vraagtekens bij de verklaringen van de vrouwen. Ze hadden gedronken die avond, hun lezingen liepen uiteen, niet iedereen had alles gezien en ze hadden het over een donkere verdachte die Nederlands sprak. L. is niet donker en spreekt geen Nederlands. ,,De vrouwen hebben elkaar opgejut om naar de politie te gaan", veronderstelde Rijser.

Tekening

Maar er was nog iets. In juli had een man in café De Vooruitgang een vrouw bij de billen en schaamstreek gepakt. De vrouw, illustratrice van beroep, maakte een tekening van de man. Hij leek veel op G., die opnieuw ontkende. Medewerkers van De Vooruitgang herkenden hem ook als de man die al een paar keer was buitengezet omdat hij vrouwen lastig viel.