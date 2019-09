Betere poetshulp voor 250 ouderen die bezwaar maakten; geen zicht op verbetering voor wie korting hulp slikte

Dat blijkt uit de brief die het college woensdag aan de raad stuurde. Het gaat om een voorstel. De gemeenteraad debatteert dinsdag over de vraag of de gemeente niet toch tot een fundamentele verandering van haar beleid moet komen. Alleen dan krijgen álle Eindhovense zieken, ouderen en gehandicapten de hulp - inclusief een goed onderzoek thuis, inclusief incidentele schoonmaakklusjes - en de zekerheid in uren waar ze recht op hebben. Hier zal wel een stevig prijskaartje aan hangen.

Het college hoopt dat de circa 200 Eindhovenaren die naar de rechter zijn gestapt zijn gestapt alsnog hun beroep intrekken, als de gemeente hen tegemoet komt. Een van de heikele punten in haar beleid was en is dat de gemeente de zorgaanbieders een vast budget per klant betaalt en het aan hen overlaat hoeveel hulp die moet krijgen. Ook krijgen inwoners geen zekerheid in uren meer, waar ze dat voorheen altijd wel kregen. Die combinatie maakt dat zorgbedrijven alle ruimte krijgen om ten gunste van de eigen winst nog verder te beknibbelen op de hulp van een cliënt dan de gemeente zelf al doet.

FNV en KBO

Vakbond FNV en ouderenbond KBO in Eindhoven hebben zich van begin af aan tegen het nieuwe beleid verzet. Zij hadden in andere gemeenten al gezien dat zo'n beleid een verkapte bezuiniging is. Zij bieden sinds begin 2018 gratis juridische hulp aan inwoners, via Kevin Wevers en oud-rechter Bert van 't Laar. Achterliggende doel was om de gemeente onder druk te zetten om terug te komen op haar beleid.

MS-patiënte

De hoogste bestuursrechter stelde een jaar geleden vast dat ouderen recht hebben op een urenindicatie. Eindhoven negeerde die uitspraak, net als Helmond, Best, Meierijstad en de Peelgemeenten. Eindhoven weigerde ook in schrijnende gevallen uitzonderingen te maken. De eerste Eindhovense die een rechtsgang won was een terminaal zieke MS-patiënte.