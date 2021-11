EINDHOVEN - Krijgen Eindhovenaren betere zorg of is het een overbodige extra stap die alleen maar voor extra vertraging zorgt? Het servicebureau van de gemeente Eindhoven staat al sinds de invoering in 2019 ter discussie. Een recente evaluatie geeft ook niet echt antwoord op de vraag.

Het servicebureau werd ingevoerd om grip te krijgen op de torenhoge zorgkosten van de gemeente. Voor die tijd bepaalden de generalisten van WIJeindhoven welke zorg Eindhovenaren van de gemeente kregen, maar die taak werd in januari 2019 bij het servicebureau gelegd. Medewerkers van WIJeindhoven maken sindsdien een voorstel dat door het servicebureau nog een keer wordt getoetst.

Aanvragen op de stapel

Het zorgde eigenlijk direct voor grote problemen, omdat het nieuwe bureau de vraag niet aankon en zorgaanvragen op de stapel belandden. Er werd extra personeel ingevlogen Daardoor krompen de wachtlijsten, maar stegen de kosten van het servicebureau. Het zorgde voor politiek gemor, ook omdat uit de cijfers bleek dat 95 procent van de adviezen van de generalisten werd overgenomen. Raadsleden vroegen zich af of een ‘extra controle’ wel nodig was als er maar bij 5 procent van de gevallen iets wordt aangepast. ‘De andere 95 procent moet nu onnodig vier weken langer wachten op zorg.’

In een eigen evaluatie heeft de gemeente het werk van het servicebureau nu tegen het licht gehouden. De onderzoekers concluderen dat de extra toetsing niet voor vertraging hoeft te zorgen als het proces goed verloopt. ‘Dan doen WIJeindhoven en het servicebureau geen dubbel werk, maar vullen ze elkaar juist aan’, zo staat in de evaluatie. Aan dat proces valt na bijna drie jaar samenwerken nog wel het nodige te verbeteren, zo staat in de aanbevelingen voor het college.

Twee keer hetzelfde verhaal

Volgens de onderzoekers hebben zorgbehoevenden nog steeds vaak het gevoel dat ze hun verhaal twee keer moeten vertellen. Aan de generalist én aan de medewerker van het servicebureau die aanvullende vragen heeft. Dat vraagt volgens de onderzoekers om een nog betere afstemming onderling. Ook stellen ze voor om eenvoudige zorgvragen sneller te verwerken en meer inzicht te geven in hoe lang mensen nog moeten wachten op zorg.

De vraag of het proces sneller kan als alle taken weer teruggaan naar WIJeindhoven, is volgens de onderzoekers niet echt te beantwoorden. ‘Voor de oprichting van het servicebureau was er geen of nauwelijks zicht op de doorlooptijd van aanvragen’. Het valt volgens de onderzoekers dus niet te vergelijken. ‘Wel was er toen ook vaak sprake van tijdrovend overleg tussen generalisten en zorgexperts van de gemeente’.

Quote Voor de oprichting van het servicebu­reau was er geen of nauwelijks zicht op de doorloop­tijd van aanvragen Onderzoekers evaluatie servicebureau

Of de invoering van het servicebureau heeft geleid tot een kostenbesparing is volgens de onderzoekers ook niet te achterhalen. ‘Omdat er in 2019 meerdere veranderingen zijn doorgevoerd in het sociaal domein, is het effect van alleen het servicebureau niet te meten’.

Korte lijntjes

De onderzoekers zien wel meerwaarde in de deskundigheid van de medewerkers van het servicebureau. Behalve kennis van de wet en regelgeving zijn ze op de hoogte van contracten met zorgaanbieders en beleidswijzigingen. Ook hebben ze korte lijntjes met collega's die zorg inkopen. Hoewel ze het kostenverhaal niet kunnen onderbouwen met harde cijfers, zien de onderzoekers ook een terugloop in het aantal doorverwijzingen naar dure specialistische zorg.

In een brief bij de evaluatie stelt het college overigens dat de termijn van vier weken waarbinnen een indicatie moet worden gegeven, op dit moment niet gehaald wordt. Dit vanwege de enorme toeloop van zorgaanvragen. Het college komt later met een plan van aanpak hiervoor.