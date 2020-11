Beth & Flo willen het helemaal anders doen met klassiek: ‘De middelvinger zit in onze show, ja’

Vliegende Panters

Ook worden ze als finalist begeleid, zo kregen ze al masterclasses en coachingsessies van onder anderen de Belgische actrice Vera Mann en oud-Veldhovenaar Rutger de Bekker, bekend van De Vliegende Panters. Ook hebben ze steun gehad van hun coach Wil van der Meer. Remijn: ,,We hebben veel gehuild en veel gelachen. We zijn allebei opgeleid als uitvoerend musicus. Je eigen stuk schrijven is heel wat anders, je ben niet meer aan het interpreteren maar aan het creëren, waarbij je jezelf heel kwetsbaar opstelt. Op het conservatorium leer je altijd het uiterste uit jezelf te halen: het kan altijd beter. Nu moesten we dat loslaten.” Verhulst knikt. ,,Dat is de fuck it -factor. Genoeg lef hebben om alles zelf te bedenken en het gewoon te doen, jezelf dus bloot durven te geven en er gewoon voor te gaan.”

Dat er twee klassiek geschoolde musici op het Amsterdamse festival staan is erg bijzonder. ,,We hebben twee verschillende voorstellingen: een kleinkunstprogramma en een concertprogramma, getiteld Quasi. In Quasi blijven we iets dichter bij de klassieke muziek, in onze kleinkunstvoorstelling Niet wat je denkt durven we dat iets meer los te laten. Je moet rekening houden met de setting en het publiek: waar je in een kleinkunstvoorstelling iets grappigs met een prei kan doen, ga je dat niet per se ook in een kerk uitvoeren, zoiets is echt voor in het theater gemaakt.”