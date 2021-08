Beursdrama Philips door terugroepen apparatuur is ‘emotie’

Video Grote uitslaande brand op vijfde etage appartemen­ten­com­plex in Eindhoven; geen gewonden

6 augustus EINDHOVEN - In de nacht van donderdag op vrijdag is er een grote uitslaande brand uitgebroken op de vijfde etage van een appartementencomplex aan de Lauwerszeeweg in Eindhoven. De enige bewoner van het appartement ademde daarbij rook in en is nagekeken door ambulancepersoneel.