Beursgebouw Eindhoven eind volgend jaar dicht, exploitatie niet meer rendabel

Het Beursgebouw in Eindhoven gaat dicht. Op 31 december volgend jaar gaan de deuren aan de Fellenoord in hartje Eindhoven definitief op slot. De exploitatie is niet meer rendabel, zo laat de directie in een verklaring weten. Met name de aanpak van de gemeente Eindhoven is daar debet aan.

Zo is Eindhoven de toezegging uit het verleden niet nagekomen dat de gemeente ook zelf bijeenkomsten en evenementen in het Beursgebouw zou organiseren, zegt de door het Beursgebouw in arm genomen woordvoerster. Ook krijgt het Beursgebouw voor lang niet alle evenementen die het wil organiseren een vergunning van de gemeente. Het gaat daarbij met name om nachtelijke evenementen die tot aan het ochtendgloren duren.

,,Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat een verlies op de exploitatie dreigt, en dat heeft geleid tot het besluit om de deuren te sluiten”, aldus de woordvoerster. De vijf mensen die bij het Beursgebouw in dienst zijn krijgen een andere baan bij de twee bedrijven die aandeelhouder zijn in het Beursgebouw: Heijmans en Hurks. Alle aangegane verplichtingen voor het komend jaar worden nagekomen, benadrukt de zegsvrouwe. Directeur Chris Aelberts wil zelf niet reageren.

Geen plek

Wat volgt is een ‘heroriëntatie op de toekomst’, zowel van de locatie als van het gebouw. Op de uitkomst daarvan wil het Beursgebouw nog niet vooruitlopen. ,,Zo ver zijn we nog lang niet. Wanneer daar wel meer over te zeggen valt kan ik nu ook nog niet voorspellen.”

Duidelijk is wel dat de toekomst van het uit 1991 daterende Beursgebouw al langer flink onder druk staat. In de plannen die het gemeentebestuur aan het maken is voor het gebied rond het station, onder de naam Eindhoven XL, is er geen plek meer voor ingeruimd. Op de plek waar het Beursgebouw staat, moeten over een paar jaar torenflats met woningen en kantoren verschijnen.