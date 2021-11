Beursgebouw Eindhoven wordt omgebouwd tot priklocatie ‘boosters’

Nieuwsover­zicht | Meer dan 15.000 positieve testen in Brabant - Bussen vol feestgan­gers steken de grens over

Ook in Brabant loopt het aantal besmettingen op. Bij meer dan 15.000 mensen werd een positieve test vastgesteld. En bussen vol feestgangers steken vanuit Schijndel de grens over om in Turnhout tot diep in de nacht uit te gaan en de coronaregels in Nederland te omzeilen. Het plan krijgt bijval, maar ook veel kritiek. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht van dinsdag 16 november.

