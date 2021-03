Bevallen tijdens de lockdown: ‘Minder kraambezoek is eigenlijk heel fijn’

Lucenda Hilt vindt portemon­nee met oude foto's op haar Eindhoven­se vliering, zoon van eigenaar is verguld: ‘Ongeloof­lijk!’

2 maart EINDHOVEN - Rijk is ze er niet van geworden, maar de vondst van een oude portemonnee op haar Eindhovense vliering was de start van een boeiende speurtocht voor Lucenda Hilt-Tuwanakotta (50). Op de achterzijde van een van de foto's in de portemonnee stond een naam: Fr van de Rijdt. De zoon van Fr van de Rijdt werd opgespoord en die is blij. ,,Zo lang lag dit verleden op een vliering in Eindhoven onder de vloer verstopt. Ongelooflijk.”