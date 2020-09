Bevalling nadert maar huis ontbreekt nog voor Nikita uit Eindhoven

Voyagers en flessen­post bij Pynarello en Van Heemstra

22 september Is Pynarello altijd al leuk, corona heeft het nog leuker gemaakt. In normale doen is Pynarello een symfonieorkest dat op eigenzinnige manier symfonische muziek van alle tijden speelt, een half jaar corona heeft de fantasie geprikkeld en de creativiteit gestimuleerd.