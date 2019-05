Bevalling ruimtebaby vier jaar uitgesteld: bedenkers Eindhovens bedrijf na paar maanden alweer uit elkaar

EINDHOVEN - Een vrouw in de ruimte laten bevallen. Dat was de prikkelende ambitie waarmee het Eindhovense bedrijf SpaceLife Origin een aantal maanden geleden nationale en internationale aandacht kreeg. Inmiddels zijn de twee bedenkers van het plan alweer uit elkaar. De bevalling is met vier jaar uitgesteld.

De reden van de breuk is onbekend. Eindhovenaar Egbert Edelbroek, die in januari uitgebreid aan het woord kwam in deze krant, wil nu geen toelichting geven over de beëindiging van de samenwerking met Kees Mulder. De Osse zakenman Mulder zegde een interview toe, maar laat twee dagen later weten daar vanaf te zien, na overleg met zijn advocaten.

Het lijkt erop dat de twee in onmin leven met elkaar, getuige de betrokkenheid van advocaten en de weigering van de voormalig zakenpartners te reageren op de breuk. Bovendien zijn er twee websites actief, die wel heel erg op elkaar lijken. De ene (www.spacelifeorigin.com) is van Mulder. De ander (www.spacelifeorigin.nl) van Edelbroek.

De enige echte

Op de website van Mulder staat geen informatie meer. Er wordt alleen vermeld dat er binnenkort een update komt. Hij laat weten bezig te zijn met een nieuw plan. Een ‘space gerelateerde onderneming die geheel losstaat van SpaceLife Origin’, schrijft hij. Daarover zal hij binnenkort een statement publiceren, aldus Mulder. Op Twitter meldt het account van zijn website nog wel dat zijn website de enige echte is, en dus niet die van Edelbroek.

Edelbroek heeft ondertussen zijn eigen onderneming opgezet, zo lijkt het, met dus nagenoeg hetzelfde webadres als zijn voormalige compagnon. De naam van het bedrijf van Edelbroek is evenwel behoorlijk anders: SpaceBorn United.

Uitstel

Op de nieuwe website van Edelbroek zijn in ieder geval nog de drie plannen te vinden die eerder zoveel media-aandacht kregen. Edelbroek wil nog steeds een genenpoel in een baan rond de aarde laten vliegen, die als back-up moet dienen bij een aardse catastrofe. Hij wil nog altijd een bevruchting in de ruimte realiseren. En uiteindelijk moet dus een vrouw in de ruimte bevallen.

Wat wel opvalt is dat de deadlines van de plannen flink naar achteren zijn geschoven. Zo moet de ruimtebevalling in 2028 plaatsvinden. In januari was dat nog 2024. Al gaf Edelbroek toen al toe dat de planning krap was, en uitstel een reële optie.

De gedachte achter de plannen van Edelbroek is dat de mensheid zich ooit moet leren voortplanten in de ruimte. Omdat de aarde ooit misschien wel onbewoonbaar wordt, door rampen of klimaatverandering, en omdat de mens nu eenmaal een exploratief wezen is, zo vertelde Edelbroek in januari.

