Beveiliger die seks had met zwakbegaafde ziekenhuispatiënte hoeft niet naar de gevangenis

Restaurant­hou­der uit Best zet één terrasta­fel­tje voor de deur met een bordje erop: ‘Gereser­veerd voor Rutte’

14:22 BEST - Normaal gesproken zou hij op een mooie lente-achtige dag zoals deze buiten plek hebben voor 140 gasten. In plaats daarvan zette Koen Dijkstra van Italiaans restaurant Il Gusto in Best donderdagochtend slechts één tafeltje buiten, met ook maar één stoel. ‘Gereserveerd voor de heer Rutte’, staat in krijt op een bordje op de tafel. Daarachter, in blokletters: ‘Datum??’