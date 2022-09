Beveiligers voor hun neus en hangbankjes weg: dronkenlappen en zwervers verdreven van Woenselse Markt en Kruisstraat

MET VIDEO Xavi Simons gelukkig met zijn keuze voor PSV: ‘Dit was na Barcelona en PSG het moment om zelf door te zetten’

Na zijn eerste uitverkiezing bij Jong Oranje blikte Xavi Simons dinsdag terug op de periode waarin hij naar PSV is gekomen en zijn eerste maanden in Eindhoven. ,,Het is een mooie stad, het bevalt me goed. Voor mij was het nu tijd om zelf door te zetten, na mijn periode bij FC Barcelona en Paris Saint-Germain.”

