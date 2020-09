Beveiligers zichtbaar aanwezig in ziekenhuis door corona-agressie

Ook het zorgpersoneel in Zuidoost-Brabant krijgt steeds vaker te maken met verbale agressie. Ze krijgen verwensingen naar hun hoofd of belanden in felle discussies met bezoekers. Ziekenhuizen laten beveiligers zichtbaarder en vaker rondlopen.

Volgens beroepsvereniging NU’91 kreeg een kwart van de medewerkers in ziekenhuizen afgelopen maanden zelfs te maken met fysiek geweld. Dat is in Zuidoost-Brabant niet aan de orde, benadrukken woordvoerders van de vier ziekenhuizen in de regio. ,,We zien wel een toename van verbale agressie’’, aldus de woordvoerster van het MMC. Het ziekenhuis in Veldhoven laat de bewaking vaker rondes lopen. ,,Verder hoeven we nog geen maatregelen te nemen.’’

Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg besloot om dat wel te doen. Op één van hun locaties experimenteert het ETZ met een verplichte bezoekerspas voor de verpleegafdelingen. Dat moet de bezoekersstroom beter reguleren en zo de kans op discussies voorkomen.

De onvrede onder bezoekers komt voort uit onbegrip over de coronamaatregelen en bezoekersregelingen. Sinds de uitbraak van het virus geldt dat bezoek beperkt mogelijk is, ,,We vragen om begrip’’, aldus de woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waar ook een toename van verbale agressie wordt ervaren. Op de verpleegafdelingen van het Cathrien lopen beveiligers nu actief rond.

Het ziekenhuis merkt dat het draagvlak voor de coronaregels afbrokkelt. Tot voor kort vonden mensen het niet erg om te worden aangesproken als ze met teveel mensen binnenkwamen, nu kosten vervelende discussies het zorgpersoneel vele tijd. Medewerkers merken op dat de vanzelfsprekendheid om de regels op te volgen weg lijkt te zijn.

,,We vinden het heel belangrijk dat patiënten bezoek kunnen blijven ontvangen. Mensen hebben steun nodig, bijvoorbeeld na een zware operatie.’’ Het ziekenhuis roept mensen op om zich te houden aan de regels, en als het gaat alleen naar het ziekenhuis te komen. Op de poliklinieken komt het eveneens vaker tot discussies omdat teveel begeleiders mee willen. Het ziekenhuis denkt na of daar maatregelen nodig zijn.

Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop ziet nog geen structurele toename van verbale agressie, al worden soms wel incidenten gerapporteerd. Voor de zomer werden de bezoekregels wat versoepeld, zodat twee bezoekers per patiënt zijn toegestaan, een regeling die vergelijkbaar is met de meeste andere ziekenhuizen. ,,Dat heeft bij ons de angel er grotendeels uitgehaald.’’

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond stelde een maand geleden al extra beveiliging aan. De woordvoerster laat weten dat die maatregel effect heeft gehad. In het ziekenhuis hebben zich sindsdien veel minder incidenten voorgedaan. In het Elkerliek is één bezoeker tegelijk per bezoekuur toegestaan.