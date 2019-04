Beveiligingscamera's in Villapark Eindhoven blijven langer hangen na granaataanslag

Torens Catharina­kerk in Eindhoven zijn net als No­tre-Da­me van kurkdroog hout

16:52 EINDHOVEN - Zou een grote brand als in de Notre-Dame ook kunnen uitbreken in de Eindhovense Catharinakerk? Hoe zit het daar met de brandveiligheid? ,,Boven is alles van hout. En dat is kurkdroog", zegt de beheerder.