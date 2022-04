Bever bewijst woonbootbewoners dat het prima wonen is op Eindhovens industrieterrein, uitkoopregeling op losse schroeven?

Treinen dreigen overvol te raken, NS vraagt onderwijs en bedrijven in Eindhoven hun mensen gespreid te laten reizen

EINDHOVEN - Om station Eindhoven ook in de toekomst bereikbaar te houden, moeten bedrijven en onderwijsinstellingen hun werknemers en studenten gespreid laten reizen. Dat staat in een brief die de NS stuurde aan de Eindhovense afdeling van GroenLinks.

14 april