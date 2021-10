Bever houdt woon/werk-gebouw EDGE in Eindhoven niet tegen; wel half jaar uitstel door procedure bij Raad van State

Europa League enorm populair bij PSV: 33.000 kaarten verkocht voor duel met AS Monaco

12:53 PSV kan donderdagavond rekenen op meer dan 33.000 toeschouwers tijdens het thuisduel met AS Monaco, dat bijna uitverkocht is. Voor een wedstrijd in de groepsfase van de Europa League is dat heel bijzonder. Het is nog niet eens zo lang geleden dat PSV weleens moeite had om meer dan 10.000 toeschouwers te trekken voor het toernooi.