Bevrijd, en dan? Al snel Amerikaanse propagandafilms in bioscopen Eindhoven

En toen was Eindhoven bevrijd, in september '44. Punt. Maar zo simpel was het natuurlijk niet. De Duitsers waren niet verslagen, de rest van Nederland nog niet bevrijd. Het eerste jaar was voedsel op de bon en elektriciteit was schaars. Toch gingen de bioscopen weer open om Amerikaanse en een enkele Engelse film te vertonen. En het was er erg druk met lange rijen voor de ingang.