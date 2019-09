Bevrijdingsbier Eindhoven met veteranen op etiket

video Doelpunten­ma­ker Baumgartl wil na Sporting ook van Ajax winnen: ‘Zelfde als Bayern tegen Dortmund’

8:00 Twee grote wedstrijden in enkele dagen tijd, Timo Baumgartl houdt ervan. Na Sporting (3-2 zege) wil hij ook tegen Ajax hoge ogen gooien met PSV. ,,Het wordt een zware wedstrijd tussen twee hoog geklasseerde ploegen in de eredivisie. We gaan zien hoe het loopt”, zei hij na de winst op Sporting.