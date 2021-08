Bewoner gewond door brand aan afzuigkap in huis in Eindhoven

Twee meevaller­tjes voor PSV, dat in nieuwe opzet Europa League flink moet klungelen om niet te overwinte­ren

27 augustus PSV loot vrijdagmiddag in Zwitserland mee als in het kantoor van de UEFA wordt bepaald hoe de groepen in de Europa League eruit gaan zien. Donderdagavond waren er twee meevallertjes voor de Eindhovenaren, die wel heel erg moeten klungelen om dit seizoen niet te overwinteren.