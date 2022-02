Bewoner landgoed De Wielewaal boekt belastingvoordeeltje door afspraak met gemeente

Storm slaat toe in Stadswan­del­park Eindhoven: talloze bomen beschadigd

EINDHOVEN - De storm van afgelopen week heeft ook in het Stadswandelpark in Eindhoven flink huisgehouden. Een aantal bomen is zwaar beschadigd of omgevallen en ligt er treurig bij. Takken zijn gespleten of afgebroken.

