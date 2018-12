Bewoner Woenselse Poort krijgt 4,5 jaar cel en tbs na woningoverval en poging tot verkrachting van 94-jarige vrouw in Eindhoven

EINDHOVEN - Mohammed N. (42) uit Hoogeveen is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar en tbs met dwangverpleging voor het beroven en aanranden van een 94-jarige vrouw in Eindhoven. Dat gebeurde in maart in 2015. Diezelfde dag mishandelde hij twee mannen. De rechtbank Oost-Brabant legde de man eerder , in februari 2016, zes jaar gevangenisstraf op.

Het begon die bewuste zondag in de Woenselse Poort, een instelling die zorg biedt aan psychiatrische patiënten. Hij mocht een dag de straat op. Eerst maakte hij het grootste deel van een fles jenever soldaat, nam ghb en xtc. Toen een mede-patiënt hem nog op het terrein van de Grote Beek aansprak, kreeg deze klappen. Daarna drong hij via een openstaande tuindeur een huis in Eindhoven binnen. Daar pakte hij de 94-jarige bewoonster vast en eiste geld. De vrouw wees naar haar portemonnee, waar N. 25 euro uit haalde.

Vervolgens duwde hij de hoogbejaarde vrouw naar haar slaapkamer en eiste dat zij zich uitkleedde. Nadat de vrouw haar vest had uitgedaan, duwde hij haar op het bed, scheurde haar blouse los en greep haar borsten vast. De man maakte zijn broek los toen de vrouw hard om hulp riep. Op dat moment sloeg hij op de vlucht. Wat later belde hij aan bij een dealer, die ook klappen kreeg. De politie pakte N. vervolgens op, maar hij was zó onder invloed van drank en drugs dat ze eerst langs het ziekenhuis gingen.

Tbs

Tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank weigerde de man om mee te werken aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. Aanvankelijk legde de rechtbank geen tbs op en achtte de man volledig toerekeningsvatbaar. Tijdens het hoger beroep kwam het echter wel tot een dergelijk onderzoek. Deskundigen kwamen tot de conclusie dat de man in de periode dat hij de misdrijven pleegde kampte met een persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast was hij op dat moment verslaafd aan drugs en alcohol. Daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Ook zou er sprake zijn van een hoog recidiverisico. Om die redenen legt het hof de man tbs met dwangverpleging op.

Dat is nog niet alles. Ook weegt mee dat de man tussen 1991 en 2009 meer dan dertig keer veroordeeld is tot onvoorwaardelijke celstraffen, onder meer voor een zeer ernstig geweldsdelict. De overval vond plaats tijdens een voorwaardelijke invrijheidstelling, wat betekent dat N. onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten werd. In dat geval gelden er voorwaarden dat hij niet opnieuw in de fout mocht gaan, wat dus wel gebeurde. Daarom krijgt de dader, bovenop de 4,5 jaar celstraf voor deze zaak, nog eens 20 maanden gevangenisstraf.

Hoogebejaarde vrouw