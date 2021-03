Bewoners Biesboslaan klagen over overlast in achterpaden, maar een oplossing komt er niet

Het blijft niet bij rommel

Samen met een paar lotgenoten doet hij zijn verhaal. Dat gaat behalve over de hondenpoep over achtergelaten blikjes en flesjes, wietzakjes en houtskoolresten boven putroosters. ,,Daar heeft iemand zitten barbecueën blijkbaar”, zegt Margot Dortmans. Onder die roosters, in de putjes dus, is wel meer te vinden, zoals simkaarten en mobiele telefoons, weet Marianne Jansen. Waarom iemand daar vanaf wil, daar willen ze liever niet aan denken. Maar het blijft niet bij de rommel in de gangetjes. Een slapende man in de achtertuin en een steen tegen de ruit. Na de aangifte daarvan bij de politie waren er autobanden kapot gestoken.

Een woordvoerder van de corporatie laat weten: ,,Meldingen over ervaren overlast nemen we altijd serieus. Toen we een melding kregen over overlast in de gang tussen de Biesboslaan en de Gaasterlandlaan zijn we meteen het gesprek aangegaan in de buurt. De optie om de gang te sluiten met toegangspoorten kwam daar aan de orde als kansrijke oplossing. Door bewoners zelf was belangrijk voorwerk gedaan waaruit bleek dat iedereen voor plaatsing van poorten was. Het plaatsen van poorten is namelijk alleen mogelijk als alle bewoners hiermee akkoord gaan. Omdat wij opdrachtgever zijn bij plaatsing moeten we het akkoord altijd zelf ophalen in de buurt. Hieruit bleek dat niet iedereen akkoord was, daarom kunnen de poorten niet geplaatst worden. Het ophalen van het akkoord is open en eerlijk verlopen, we hebben hiervoor iedereen een brief gestuurd met antwoordformulier. We herkennen ons dan ook niet in het geschetste beeld dat wij het ophalen van een akkoord hebben willen beïnvloeden.”