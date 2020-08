Bewoners Blaarthem krijgen uitleg over afval in het Russisch, Hindi en Chinees

De afvalproblematiek gaat op veel plekken in de stad verder dan een verdwaalde vuilniszak op de straathoek. Dat blijkt wel uit het groot aantal betrokken partners met wie de sociale ontwerpers van Tante Netty samenwerken in een afvalpilot, die start in Blaarthem en wordt daarna over de rest van Eindhoven uitgerold. Zo zaten ze om de tafel met opdrachtgever Cure, wijkvereniging Stichting Blaarthem en de gemeente, waren er brainstormsessies met diverse woningcorporaties en is het Nijmeegse Lentekracht aangesloten. Zij leiden bewoners op tot afvalcoach in hun eigen wijk. ,,In juli hebben twee bewoners deze training succesvol afgerond”, vertelt projectleidster Lisette Aarnink. ,,Volgende week gaan ze hun eerste ronde maken.”