Bewoners Bokt eisen veiliger Eindhovenseweg

Enorme toename overvallen in en om Eindhoven: recherche pakte al dertien verdachten

6:30 EINDHOVEN - Overvallers sloegen de laatste maanden veel vaker toe in Eindhoven en de dorpen in de Kempen dan vorig jaar. De teller staat sinds december op 24. Ter vergelijking: een jaar eerder waren het er negen in diezelfde periode.