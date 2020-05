Bewoners complex Joep in Eindhoven vrezen de zomer

Schuldhulp Eindhoven faalt; soms vijf weken of langer wachten op intake wijkteam

21:40 EINDHOVEN - De gemeenteraad van Eindhoven weet niet goed hoeveel inwoners met geldproblemen hulp krijgen en of die hulp effectief is. Mensen met beginnende geldproblemen zijn niet in beeld. In andere grote gemeenten melden zich vijf keer meer mensen aan voor schuldhulp.