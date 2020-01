Bewoners Drents Dorp willen klokkentoren behouden

EINDHOVEN - Veel omwonenden van de Maranathakerk in Drents Dorp willen de karakteristieke klokkentoren behouden voor de buurt. Ook twijfelen ze aan de verhalen over instortingsgevaar. “Als ik het nog kon, durfde ik er gerust in te klimmen.”