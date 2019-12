Bewoners Eindhovense Generalenbuurt zijn drugsoverlast jeugd meer dan zat

EINDHOVEN - Bewoners van de Woenselse Generalenbuurt ondervinden al jaren veel hinder van rondhangende een dealende jongeren in hun straat. Een gezin is inmiddels verhuisd.

Overdag is de Generaal van Haersholtelaan een stille straat waar niks gebeurt en ook het veldje aan de overkant is uitgestorven. Maar dat verandert als de avond valt. Naast elkaar geparkeerde auto's blokkeren de straat, er is veel lawaai en 's morgens worden omwonenden geconfronteerd met lege pizzadozen, blikjes en condooms, maar in toenemende mate ook met drugsafval, vooral lachgaspatronen en gebruikte ballonnen. De bewoners zijn het meer dan zat.

Lachgas

Buurtbewoner F. van Eck is duidelijk: ,,Ik ben zelf ook jong geweest en echt niet flauw, maar dit gaat te ver. Jongeren zitten hier vaak uren in auto's met draaiende motoren en de lichten aan. Naarmate ze meer gebruiken, wordt de herrie erger. Ze drinken, blowen, gebruiken lachgas en volgens mij wordt er ook gedeald. Ik heb vaak de politie gebeld, die weten hier echt wel van. Maar dit is gewoon een gedoogplek. De gemeente ruimt hier drie keer per week de rotzooi op, verder gebeurt er niks.”

Uit angst de gordijnen dicht

Riet Milheeze woont al 48 jaar in de straat en noemt de overlast ‘verschrikkelijk'. Ze woont alleen en heeft uit angst 's avonds de gordijnen de gordijnen en rolluiken altijd dicht. Ze is niet de enige. Er wonen relatief veel oudere mensen in de buurt en die durven volgens haar de politie niet eens meer te bellen. ,,Zeker nadat hier laatst een auto met eieren is bekogeld en een gezin noodgedwongen is verhuisd.”

Noodgedwongen verhuisd

Dát gezin, de familie Gün, woonde achttien jaar in de straat, maar is afgelopen zomer verhuisd. Het gezin heeft jonge kinderen en hun ouders wilden niet dat zij straks de ‘grote jongens’ in de straat als voorbeeld zouden gaan zien. Meryem Gün is nog geëmotioneerd als ze over de situatie in haar oude buurt praat. ,, We hebben echt alles gedaan om die dealers daar weg te krijgen: meldingen, gesprekken bij de politie, gemeente, Woonbedrijf, maar we werden niet gehoord. Een paar jaar geleden is het even rustig geweest na overleg met de instanties, maar dat heeft niet lang geduurd.”

Sociale leven kwijt

Nadat begin dit jaar na een melding van het gezin een dealer even was opgepakt, voelde het gezin zich echt bedreigd en besloot te verhuizen. Gün: ,,We wonen nu rustig, maar ons sociale leven zijn we kwijt. Bovendien rijden we voor de kinderen nog steeds elke dag op en neer naar Eindhoven. Dat voelt echt als de omgekeerde wereld.”