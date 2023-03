Bewoners Jagershoef zijn klaar met verloedering van wijk, maar hopen op meer sociale woningen

Het is oppassen bij storm! Parkeer vooral de auto niet op de parkeerplaats bij de vervallen Sint-Jan-Evangelistkerk op de Koning Arthurlaan in de wijk Jagershoef. De boeiborden vliegen eraf en kunnen de auto’s flink beschadigen. ,,We zien de timmerman iedere keer komen na slecht weer om de platen vast te timmeren”, vertelt bewoner Paul.

Verloedering in de wijk

Bewoners zien de verloedering in hun wijk al jaren toenemen. Een leegstaande kerk en school dragen niet bij aan de leefbaarheid in de wijk. Drugsoverlast in de avonduren, rotzooi rondom de lege gebouwen maken dat bewoners zich niet veilig voelen. Ze willen hierover wel vertellen maar, bang voor reacties, niet met hun achternaam in de krant.

Uit wijkonderzoek in 2018 bleek dat de oudere bewoners graag in hun wijk wilden blijven, maar er geen doorstroming mogelijk was door gebrek aan seniorenwoningen. De toen gemaakte plannen voor herontwikkeling van het terrein met de kerk, het gedateerde activiteitencentrum Jagershoef en de leegstaande school zijn niet van de grond gekomen.

Quote Ik woon al 46 jaar in de wijk en zit prima hier Bewoner Mies

,,Het was een mooi plan. We hadden allen de hoop dat er sociale woningen zouden de komen en de buurt opgeknapt zou worden zodat wij door konden doorstromen en onze huizen vrij komen voor gezinnen”, vertelt bewoonster Lilian. Want bewoners willen er graag blijven wonen, zo vertelt ook bewoner Mies. ,,Ik woon al 46 jaar in de wijk en zit prima hier. Alles zit dichtbij. Zoals het ziekenhuis, winkelcentrum, en dokter. Ik zou blij zijn met seniorenwoningen.”

Groot was de teleurstelling dus toen omwonenden te horen kregen dat er alleen koopappartementen gebouwd gaan worden. Vorige week dinsdag zijn direct omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond van ontwikkelaar Next Development en aannemer BurgtBouw.

Koopwoningen niet betaalbaar

Bewoonster Johanna: ,,We konden vragen stellen en ons e-mailadres geven, zodat zij ons op de hoogte blijven houden. We hebben aangegeven dat wij hier willen blijven wonen, maar dat de koopwoningen niet betaalbaar zijn voor ons.”

Meerdere bewoners hebben contact gehad met Remco van Dooren, raadslid CDA. Hij benadrukt het belang van doorstroming en stelt hierover vragen aan het Eindhovense college. ,,Hier wonen veel senioren die graag naar een seniorenwoning in de wijk willen. Het zou goed zijn als daar in dit plan rekening mee wordt gehouden. En kijk ook breder. Maak één mooi plan met koop- en huurwoningen en een nieuwe ruimte voor activiteiten en ontmoeting”. Hij krijgt steun van bewoner Paul. ,,Wat wij voornamelijk willen is dat de rust en veiligheid terug keert in de buurt.”