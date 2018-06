Bewoners Kruisstraat willen einde aan ‘illegale’ terrasjes

Kruisstraat-bewoners Franck Franzen en Jos van Gerwen zijn blij dat de ramadan voorbij is. Ook voor hen was het een hele beproeving. Van Gerwen: ,,Slapen lukte vaak pas na een uur of drie."

Zijn appartement zit recht boven Antep Tatlisi, een Turkse lounge waar het bijna iedere avond na zonsondergang volliep. Bij mooi weer verhuisde het meubilair naar buiten, waarbij ook de stoep voor de naastgelegen panden gebruikt werd.

Leefbaarheid

Quote Het ziet er hartstikke gezellig uit, maar er zijn grenzen. Franck Franzen Ook aan de overzijde, waar onder andere visrestaurant De Zeester zit en een andere vestiging van Antep, wordt de ruimte voor naburige zaken regelmatig tijdelijk geannexeerd. Voor de juwelier en gordijnenwinkel staan luxe loungesets en lurken bezoekers aan een waterpijp of Turkse thee. ,,Soms tot aan de Ekoplaza", zegt Franzen. ,,Dat is een terras van honderd meter breed. Door geroezemoes van tien man kan ik heen slapen, honderd man is een ander verhaal." Ze zijn voor een levendige straat zeggen ze, alleen niet ten koste van de leefbaarheid. ,,Het ziet er hartstikke gezellig uit, maar er zijn grenzen."

Toestemming

Nu de ramadan voorbij is, beperkt de overlast zich tot het weekend. Op vrijdag en zaterdag is het volgens hen vaak tot drie uur raak. Ook zien ze sinds de uitbreiding van de terrasjes meer 'patsers' die hun auto's komen showen, inclusief een extra dot gas. Volgens Erol Arman, eigenaar van Antep, manen ze hun klanten regelmatig tot kalmte en waren ze alleen met de ramadan langer open. ,,Nu sluiten we weer om 1 uur." Volgens Franzen en Van Gerwen is de terrasuitbreiding illegaal. Arman zegt toestemming te hebben van de buren. ,,Als we het schoonhouden en de ramen wassen, mogen we hun terras gebruiken."