Bewoners Meerhoven kritisch over komst politiecomplex naar Eindhovense wijk

De buurt is vooral bezorgd over verkeersoverlast door de komst van het politiecomplex, dat overigens geen publieke functie krijgt. ,,In eerste instantie werd gezegd dat er 1250 medewerkers komen te werken, later werd dat 1350, maar inmiddels is dat aantal opgelopen tot 2200. En dan komt er misschien ook nog een vestiging van de Politieacademie met 700 studenten. En dat allemaal op een klein lapje grond, waarbij de ontsluiting zo wordt geregeld dat een groot deel van het verkeer zomaar de wijk in kan rijden”, aldus voorzitter Trieling van de bewonersvereniging.