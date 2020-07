Bewoners moeten huis tijdelijk verlaten voor garagebrand in Eindhoven

Politie­werk in regio blijft liggen door oproepen om te gaan rellen

26 juli EINDHOVEN - Buurtonderzoeken na een straatroof of mishandeling blijven even liggen, wijkagenten zijn minder in hun gebied en op meldingen van overlast en vernielingen kan uren niet worden gereageerd. Oproepen om te rellen in Helmond en Eindhoven - zoals afgelopen vrijdag - gaan ten koste van het normale politiewerk. Dat zegt Eindhovens politiechef Albert van de Wetering.