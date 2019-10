Bewoners oude school Hemelrijken in schoolstrijd tegen gemeente Eindhoven

Rechtszaak tegen IT-sys­teem dat burgers als ‘riskant’ aanmerkt; Eindhoven gebruikte SyRI voor de Bennekel

9:21 EINDHOVEN - De Rechtbank Den Haag buigt zich 29 oktober over de vraag of gemeenten het systeem SyRI mogen gebruiken om ‘riskante’ burgers in kaart te brengen. Eindhoven paste dit eerder toe in de Bennekel in een poging om bijstandsfraude op te sporen.