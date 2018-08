Bewoners Romerohof in Eindhoven slapen slecht om autobranden

,,Mijn hart stond stil. Ik had nooit verwacht dat mij zoiets zou overkomen." José Fuchs is nog steeds ontdaan door de autobrand van vorige week. Vooral omdat de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag vermoedelijk werd aangestoken, zo is inmiddels duidelijk. Brandstichting werd al snel vermoed omdat er een baksteen in de uitgebrande Volkswagen Up lag. In de nacht van maandag op dinsdag was het bovendien weer raak. Dit keer raakten ook de twee auto's naast de in brand gestoken auto zwaar beschadigd door de vlammen.