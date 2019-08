Bewoners van Meerhoven wonen aan een ondiepe plas courgettesoep

De laatste keer dat Lucien Kamps een stukje ging varen liep het bootje al snel vast. ,,Het lijkt best diep maar op de meeste plekken staat maar zo'n 20 centimeter water.” Een jaar woont Kamps met zijn vriendin en drie kinderen in Meerhoven. In een natuurrijke omgeving met mooie waterpartijen maar de vijver waar hij vanuit zijn woning op uit kijkt, lijkt nu vooral op een grote plas courgettesoep. ,,En in de ochtend drijft er allemaal vuiligheid aan de oppervlakte. Blauwalg, heb ik begrepen. Het stinkt ook behoorlijk.”