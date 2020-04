Bewoners van zorginstellingen zoeken via foto's contact met hun geliefden in de buitenwereld: ‘Ik mis jullie’

Lintjesregen Veertien Eindhovena­ren krijgen een lintje

15:41 EINDHOVEN - Het regent weer lintjes! In Eindhoven kregen vrijdag 24 april veertien mensen die zich jarenlang als vrijwilliger voor de gemeenschap hebben ingezet, een koninklijke onderscheiding. Tien van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie kregen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een man werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.